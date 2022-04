Vorfall in Hinsbeck : Jugendliches Trio bricht Garagen auf

Hinsbeck Garageneinbruchsserie ein Hinsbeck: Sonntagnacht um 0.30 Uhr ist ein Anwohner an der Bergstraße durch ein lautes Rappeln aus dem Schlaf gerissen worden. Es war einer von sechs Tatorten.

Garageneinbruchsserie ein Hinsbeck: Sonntagnacht um 0.30 Uhr ist ein Anwohner an der Bergstraße in Hinsbeck durch ein lautes Rappeln aus dem Schlaf gerissen worden. Er sah aus dem Fenster und beobachtete laut Polizei, dass sich Jugendliche an der Garage des Nachbarhauses zu schaffen machten. Er sprach sie an; sie flohen.