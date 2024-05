Trend in Nettetal und Brüggen Hilfe des Pflegestützpunkts immer häufiger gefragt

Immer mehr ältere Menschen, immer neue Regelungen in der Pflegeversicherung – das sind zwei Entwicklungen, die sich auch in Nettetal bemerkbar und den Mitarbeitern der Pflege- und Seniorenberatung zunehmend Arbeit bescheren. War ihre Hilfe im Jahr 2021 noch von 195 Nettetalern gefragt, wendeten sich im Jahr darauf schon 234 Bürger an die Beratungsstelle – und 2023 waren es 295. Und das sind nur die Zahlen für Nettetal. Der in der Nettetaler Stadtverwaltung angesiedelte Pflegestützpunkt ist auch für die Gemeinde Brüggen zuständig. Dort zeigte sich das gleiche Bild: Suchten 2021 noch 40 Personen Rat und Hilfe, waren es im vergangenen Jahr schon 97.