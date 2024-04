Nach Verfolgungsjagd in Nettetal Ohne Führerschein und unter Drogen gefahren

Die zwei Verdächtigen, die am Samstag nach einer Verfolgungsjagd in Kaldenkirchen festgenommen wurden, bleiben vorläufig in Haft. Die Niederlande haben ihre Auslieferung beantragt. Ein niederländisches Streifenteam hatte an der Grenze zwischen Tegelen und Kaldenkirchen Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Dabei fiel den Einsatzkräften ein mit zwei Männern besetzter Opel mit niederländischem Kennzeichen auf, der als gestohlen gemeldet war. Die kurze Verfolgung endete an einem Absperrgitter an der Kölner Straße. Niederländischen Beamten gelang es, beide Verdächtigen, die in unterschiedliche Richtungen fliehen wollten, festzuhalten. Sie wurden danach durch deutsche Polizisten vorläufig festgenommen. Sie ermitteln weiter, weil der 38-jährige Fahrer keinen Führerschein hat und ein Drogentest positiv anschlug. Gegen beide Männer wird in den Niederlanden wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls ermittelt. Das Amtsgericht Krefeld hat gegen beide Beschuldigte eine Festhalteanordnung erlassen. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf übernimmt das Auslieferungsverfahren.