Bundespolizei in Kaldenkirchen Nach Kontrolle an der Grenze direkt ins Gefängnis

Die Bundespolizei hat in Kaldenkirchen am ehemaligen Grenzübergang Alt Schwanenhaus eine 41-jährige Fahrradfahrerin festgenommen und ins Gefängnis gebracht. „Ein Abgleich ihrer Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass die Staatsanwaltschaft in Offenburg die Frau mit einem Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr suchte“, erklärte ein Sprecher der Bundespolizei. Sie war zu einer Geldstrafe von knapp 990 Euro verurteilt worden – ersatzweise zu einer 40-tägigen Freiheitsstrafe. „Da die Gesuchte die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, brachte die Bundespolizei sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zum Haftantritt in das Gefängnis in Willich-Anrath“, so der Sprecher.