Tatort: Filiale der Deutschen Bank in Nettetal-Lobberich Mutmaßliche Geldautomaten-Sprenger sind in Untersuchungshaft

Die Tat in Lobberich ereignete sich in der Nacht zu Freitag, 30. Dezember: Gegen 3.45 Uhr detonierte ein Sprengsatz im Vorraum der Filiale der Deutschen Bank an der Hochstraße. Zeugen berichteten, dass nach der Tat mindestens zwei Personen geflohen seien. Kurze Zeit später meldeten Anwohner der Niedieckstraße, dass es dort einen Unfall mit einem Motorrad gegeben habe. Polizisten fanden den Roller und einen Verletzten. Bei ihm handelt es sich um den 18-jährigen Tatverdächtigen. Der 24-jährige mutmaßliche Komplize hatte nach Angaben der Polizei den Roller gefahren. Er wurde gefasst, nachdem er am Freitagmorgen für sich selbst bei der Rettungsleitstelle einen Krankenwagen nach Lobberich bestellt hatte.