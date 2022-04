Vorfall in Kaldenkirchen : Unterholz brennt – Zeugen gesucht

Die Polizei hofft auf die Hinweise von Zeugen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Kaldenkirchen Bereits am Ostermontag gegen 18.45 Uhr hatten in der Nähe knapp 500 Quadratmeter Unterholz gebrannt, jetzt brannte es am Donnerstag erneut. Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Helikopter ist am Donnerstag um 18.45 über ein Waldstück an der Buschstraße in Kaldenkirchen geflogen, um Glutnester aufzuspüren. Gegen 16.45 Uhr sind Feuerwehr und Polizei dorthin zu einem Brand gerufen worden. 100 Quadratmeter Unterholz standen in Flammen; die Feuerwehr löschte den Brand.