Spargel- und Genussmarkt in Brüggen Buntes Treiben auf dem Kreuzherrenplatz

Kinder und Erwachsene konnten bei dieser Gelegenheit auch einen Abstecher in das Burgmuseum Mensch und Jagd machen, nachmittags gab es hier ein Bastelangebot für Kinder. „Interessant wird es am internationalen Museumstag am 19. Mai. Von 10 bis 16 Uhr ist der Eintritt frei und wir haben für Familien eine Museumsrallye vorbereitet, bei der es für Groß und Klein viel zu entdecken gibt“, kündigt die Museumsleiterin Bärbel Weinmann an.