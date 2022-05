Parteien in Nettetal : Nach 24 Jahren Wachwechsel an der Spitze der Lobbericher CDU

Nach 24 Jahren Wachwechsel an der Spitze der Lobbericher CDU

Bei der CDU Lobberich gab es jetzt einen Wachwechsel in der Parteiführung. Nach 24 Jahren trat Ortsvorsteher und stellvertretender Bürgermeister Harald Post nicht mehr an. Bei der Mitgliederversammlung empfahl er den Mitgliedern seine langjährige Stellvertreterin Gaby Glatz als Nachfolgerin. Sie wurde mit 90 Prozent der Stimmen gewählt.

In seinem Rechenschaftsbericht zog Harald Post Bilanz: In den vergangenen Jahren habe sich das Stadtbild von Lobberich massiv geändert; Nach dem Abriss der Niedieckgebäude entstand dort ein neues Wohngebiet. Der Ortskern wurde mit Fußgängerzone umgestaltet. Der Ortsausschuss lebt von der Teilhabe seiner Mitglieder an vielfältigen Aktivitäten – jährliches Sommerfest, adventliche Fackelwanderung, Besichtigung vieler heimischer Betriebe, Diskussionsforen und Symposien.