Für Kinder in Nettetal : Ferien mit Insekten und Naschgarten

Info

Nächste Veranstaltungen: Schmetterlinge erforschen können interessierte Erwachsne am Samstag, 16. Juli, von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr auf dem Nabu Naturschutzhof. Bis zum 8. Juli kann man sich hierfür noch anmelden. Ebenfalls für Erwachsene findet am Samstag, 24. August, das Naturerlebnis Honigbiene statt. Hier erklärt Wiebke Esmann den Teilnehmern, wie viel Arbeit in einem Glas Honig steckt. Beide Veranstaltungen sind kostenlos, Spende willkommen. Info und Anmeldung: www.nabu.de