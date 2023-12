25-Jährige schwer verletzt Mutmaßlich bewaffneter Mann in Nettetal festgenommen

Spezialkräfte der Polizei haben am Sonntagmorgen in Nettetal (Kreis Viersen) einen mutmaßlich bewaffneten 41-Jährigen festgenommen. Der Mann habe in der Nacht zum Sonntag eine 25-Jährige während eines Streits schwer verletzt, teilte die Kreispolizeibehörde Viersen am Morgen mit. Die junge Frau habe sich auf die Straße retten können und dort einen Passanten angesprochen, welcher dann die Einsatzkräfte alarmiert habe, sagte eine Polizeisprecherin.