Lobberich : Nettetaler Musiker erinnern an Cohen

Lobberich Wegen der großen Nachfrage fand die Veranstaltung in der Alten Kirche in Lobberich zweimal statt

Musikalisch führte die Band Leonard Bros. durch den Abend. Als Leiter, Frontsänger und Gitarrist bewährte sich Uli Rentzsch. Als Sänger waren die weiteren Instrumentalisten ebenfalls im Einsatz: Stefan Bontenackels (Keyboards), Klaus Rotering (Schlagzeug) und Torsten Delvos (Bass). Zwei Frauenstimmen bereicherten den Vokalklang (Maria Schierkes und Birgit Stieger-Becker). 17 Titel aus Cohens Werkstatt waren zu hören, die beiden ersten lauteten „I never liked it fast“ und „Give me absolute control“. Natürlich fehlte Bekanntes und Diskussionswürdiges nicht, so zum Beispiel „First we take Manhattan – Then we take Berlin.“ Manches in Leben und Werk von Cohen bedarf einer genaueren Betrachtung. Die lieferte Moderator Björn Rudakowski zwischen den Musikbeiträgen. Er skizzierte Leben und Lieder des liebenswerten und humorvollen Künstlers, der einer wohlhabenden jüdischen Familie entstammte und in den 1960er-Jahren auf der griechischen Insel Hydra eine zweite Heimat fand.