In drei Stadtteilen Musik, Aktionen, Shopping – das bietet Nettetal-Tag am 26. März

Wer an den Stadtteil-Schildern an den Ortseingängen von Nettetal vorbeikommt, wird mit einem Zusatzschild darauf hingewiesen: Am 26. März ist wieder Nettetal-Tag. Erläuterungen, was an diesem Datum geboten wird, passen zwar nicht auf das Schild, dürften den meisten Eingeborenen aber klar sein. Denn die Veranstaltung lag pandemiebedingt drei Jahre auf Eis, ist aber keineswegs eine Premiere. Unter dem Motto „Fit in den Frühling“ präsentieren sich am Sonntag, 26. März, in den Ortskernen von Lobberich, Breyell und Kaldenkirchen Vereine, Organisationen und Unternehmen mit verschiedenen Aktionen. Zudem öffnen ab 13 Uhr die Geschäfte zum ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres.