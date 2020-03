Nettetal : Glockengeläut und Muezzin-Ruf in der Krisenzeit

Die Moschee an der Burgstraße. Foto: Burghardt, Joachim (jobu)

Nettetal Seit einigen Tagen erklingen um 18.30 Uhr die Glocken der katholischen und evangelischen Kirchen in Nettetal. Der Vorstand der Lobbericher Moscheegemeinde beteiligt sich ebenfalls an der gemeinsamen Aktion der christlichen Kirchen und will zusammen mit dem Glockenläuten der Hoffnung ebenfalls zum Gebet aufrufen.

