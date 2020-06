Nettetal : Müllumlade bleibt weiter umstritten

Bei einigen Themen wie der Müllumladestation gibt es kontroverse Meinungen bei Stadt Nettetal und Kreis Viersen. Bürgermeister Christian Wagner sieht aber keine atmosphärischen Störungen zwischen den handelnden Personen.

Ein Knackpunkt sei immer noch die Müllumladestation, die der Kreis im damaligen Gewerbegebiet Venete geplant hat. Anfangs wurden die Pläne in Nettetal befürwortet, das Grundstück verkauft. Die Planung war im Nettetaler Rat einstimmig beschlossen worden. Dann kochte die Stimmung durch die Bürgerproteste hoch. Die Zustimmung wurde von CDU, SPD und Grünen zurückgenommen. Heinz-Willy Troost (FDP) berichtet, er sei persönlich angegriffen worden, bei einer Bürgerversammlung „versehentlich gestoßen“, so dass er zu Boden stürzte. Troost empfand es als Steigerung, dass Wagner einen externen Prüfer forderte, als der Kreis den alternativen Standort für eine Müllumladestation in Süchteln untersuchen wollte.

Bürgermeister Christian Wagner (CDU) ist überrascht und verwundert: Diese Fragen seien doch „kalter Kaffee“. Es seien schon längst konstruktive Gespräche geführt worden und am Ende sei ein sachliches Einvernehmen zu Stande gekommen. Im Gegenteil: Beim Thema Waldbrandbekämpfung und rumänische Leiharbeiter sei die Zusammenarbeit mit dem Kreis gut. „Mit dem Landrat gibt es keine persönlichen Disharmonien, vielmehr ein sehr gutes Miteinander.“ Auch Landrat Andreas Coenen (CDU) sagt: „Wir befinden uns laufend in einem engen und guten Austausch mit der Stadt Nettetal. Die Gespräche verlaufen lösungsorientiert und haben immer ein gutes Klima.“ Peter Fischer, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion, bestätigt zwar unterschiedliche Ansichten zwischen Stadt und Kreis, aber es sei der Stadt Nettetal unbenommen, ihre Interessen zu vertreten. Bei den Windrädern in Vorst, den Rettungswachen im Kreis oder der Müllumladestation in Kaldenkirchen gebe es vor Ort und im Kreis unterschiedliche Meinungen. Der Kreistag müsse eben das Ganze im Blick haben.