Feuer in Lobberich : Garage und zwei Autos bei Brand beschädigt

Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Nettetal Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, hatten die Flammen schon auf eine Garage übergegriffen: Gegen 4 Uhr am Sonntagmorgen hat ein Zeuge der Polizei und der Feuerwehr gemeldet, dass am Doerkesplatz in Nettetal-Lobberich ein Abfalleimer brenne.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte nach Polizeiangaben nicht nur fest, dass die Flammen auf die Garage übergegriffen hatten: In der Garage verbrannten dort untergebrachte Möbel, zudem waren zwei in der Nähe geparkte Autos durch die Hitzeeinwirkung beschädigt worden.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770.

(naf)