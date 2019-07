Serie Mein Verein : Der Kick bei rasanten Abfahrten

Die Mitglieder der Loose Riders Nettetal treffen sich regelmäßig zu gemeinsamen Fahrten. Foto: Markus Rick (rick)

Nettetal Die Loose Riders Nettetal gehören einer weltweiten Bewegung von Mountainbikern an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Joachim Burghardt

Den Hügel rauf mit Schwung, runter in weitem Sprung, dabei eine halbe Drehung in der Luft, sanft landen, weiter gleiten, bremsen und Stopp: Was Spaziergängern auf den Hinsbecker Höhen wie waghalsige Akrobatik vorkommen mag, ist für die Mountainbiker von der Gruppe Loose Riders Nettetal eine der leichtesten Übungen. „Eigentlich ist Nettetal zu flach für uns“, sagt Marco Bayer und schmunzelt. Er hat die Ortsgruppe, bei den Riders „Chapter“ genannt, vor rund drei Jahren gegründet. Mittlerweile sind knapp 30 Radsportler aus der Seenstadt und Umgebung dabei.

Die Fahrer, die an diesem Tag gekommen sind, sind Männer um die 30 mit bürgerlichen Berufen wie Elektriker, Unternehmer oder Kraftfahrer – allerdings wollen nicht alle ihren Namen und ihr genaues Alter nennen, weil es viele Vorurteile gegenüber Mountainbikern gibt, wie sie berichten. Bei ihren Treffen fachsimpeln sie über Downhill, Enduro, Freeride und Doppelbrückengabeln. „Bei den Mountainbikes gibt es verschiedene Modelle, je nach dem ob man steil bergab fahren will oder mehr Wert auf weite Sprünge legt“, erklärt Oliver Blaankaert. Er trägt, wie die anderen, ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Loose Riders – Global Alliance – Nettetal Germany“. Alles auf Englisch – und das hat seinen Grund.

Info Videos der Fahrten im Internet zu sehen Ursprung Die Loose Riders wurden 2012 in Thailand gegründet. Inzwischen gibt es Gruppen („Chapters“) in vielen Ländern mit nach eigenen Angaben mehr als 100.000 Bikern. Nettetal In der 2017 gegründeten Ortsgruppe Nettetal sind rund 30 Biker. Im Internet gibt es Filme von rasanten Fahrten, aufgenommen mit der Helmkamera. Info und Kontakt facebook.com/

looseridersnettetal

„Die Loose Riders wurden 2012 in Thailand gegründet und sind eine weltweite Bewegung“, sagt Bayer. Chapters gebe es in vielen Ländern, man sei vernetzt, so könne man sich bei Reisen mit gleichgesinnten Männern und Frauen treffen, die Spaß am Mountainbiken haben. Der Spaß nämlich, der stehe im Vordergrund, sei wichtiger als Platzierungen bei Wettbewerben. Bayer: „Unser Chapter Nettetal ist in Deutschland ziemlich bekannt, weil wir sehr aktiv sind.“

Übersetzt heißt Loose Riders so viel wie „freie Fahrer“. Und das treiben sie so: Gemeinsam durchs Gelände flitzen, ob in Hinsbeck oder am Weißen Stein, in der Eifel oder in Belgien oder in Mountainbike-Parks, sich zu geselligen Runden und Feiern treffen, bei Spenden- und Benefizaktionen mitmachen, etwa zugunsten kranker Kinder oder verunglückter Mountainbiker. „Wir sind irgendwie eine Familie, helfen einander, und jeder achtet den anderen, ganz egal, wie schnell oder gut er mit seinem Mountainbike ist, ob einer gerne 400 Kilometer am Stück fährt oder nur kurze Strecken durch den Wald“, erläutert einer der jüngeren Fahrer.

Zwischen elf und 60 Jahren sind die Nettetaler Loose Riders laut Bayer alt. Wer dazu stoßen möchte, könne eine Zeitlang als Anwärter reinschnuppern. Jeder müsse die Regeln beachten, die sich die Loose Riders gegeben haben, auch wenn sie noch kein eingetragener Verein sind. Dazu gehöre „vor allem Respekt, sowohl untereinander als auch vor anderen draußen in der Natur“.

Ob im Wald oder durch die Heide – die Nettetaler Loose Riders rasen ihren Regeln nach nicht querfeldein. Blaankaert: „Wir fahren nur auf Wegen und Pfaden, das ist für uns selbstverständlich.“ Zudem fahre immer einer vorneweg, um zu schauen, ob die Bahn frei sei, keine Spaziergänger oder Wanderer kommen. „Und wenn, dann warten wir halt.“ Trotzdem werde man immer wieder mal von anderen Nutzern der Natur angesprochen. „Es gibt sicherlich unter den vielen Mountainbikern schwarze Schafe, die wild und rücksichtslos durch die Gegend rasen, wir machen das zwar nicht, werden aber trotzdem mit den anderen in einen Topf geworfen und beschimpft“, sagt Blaankaert.