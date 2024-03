Unfall in Lobberich 47-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Ein 47-jähriger Motorradfaher ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Rosental in Lobberich lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist er mit dem Wagen einer 47-Jährigen zusammengestoßen. Die Autofahrerin kam aus Richtung Niedieckstraße und fuhr auf der Straße Rosental in Richtung Wevelinghover Straße. Der Motorradfahrer fuhr in Richtung des Kreisverkehrs auf der Niedieckstraße. Als die Autofahrerin nach links auf den Parkplatz eines Fitnessstudios abbog, ereignete sich der Unfall. Der Nettetaler wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Er schwebt in Lebensgefahr. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an. Die Straße Rosental war nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt.