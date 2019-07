Schaag : Schaagerin bringt vierten Nettetal-Krimi heraus

Schaag Seit 2016 hat Monika Pispers jedes Jahr einen Roman veröffentlicht. Das neue Buch „Tanz der toten Puppen“ ist ab sofort erhältlich.

So liegt das Kommissariat in Lobberich. Ermittlerin Körner, aus deren Sicht die Buchreihe erzählt wird, wohnte erst in Schaag und kaufte dann im zweiten Buch ein Haus in Breyell. Im neuen Buch passiert der erste Mord im Grenzwald in Kaldenkirchen, nahe des Waldgasthauses Galgenvenn. Zudem finden Ermittlungen und Vernehmungen beispielsweise im Süchtelner Krankenhaus, im Grundbuchamt Viersen, am Hariksee und am Nettebruch sowie in Schwalmtal statt. Nächtliche Verfolgungsjagden führen die Ermittler durch den Schmölder- und den Beller Park in Mönchengladbach. Im neuen Band muss Kommissarin Körner für die Aufklärung des Falls aber noch weiter; bis nach Oberstdorf im Allgäu und in den Raum Münster.