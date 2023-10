Grenzüberschreitender Verein Modelleisenbahn-Fans aus Venlo und Nettetal eng verbunden

Alle arbeiten seit zwei Jahren an einer sechs Mal elf Meter großen Anlage, auf der gleichzeitig vier bis fünf Bahnen ihre Kreise ziehen können. Im Vordergrund wird der Bahnbereich am Kaldenkerkerweg (Kaldenkirchener Weg) von Venlo nach Blerik in den 1930er Jahren dargestellt. Hierzu gehören in Venlo nach alten Plänen und Bildern ein Nachbau des alten Bahnhofes und der umliegenden Gebäude einschließlich des Hotels Wilhelmina, in Blerik das große Betriebswerk mit einem Einblick in das innere Geschehen des Werkes sowie der anliegenden Gebäude. Alles wurde selbst hergestellt und bemalt, wobei die Erstellung der großen Gebäude fast sechs Monate dauerte. Jeder Stein, jede Fuge, jede Rille wurde aufgemalt. Und für eine künstliche Alterung nutzte man besondere Techniken.