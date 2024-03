Mobilitätskonzept in Nettetal Für Radler zu eng – Drängelgitter auf dem Prüfstand

Aber, das stellten Bürgermeister Christian Küsters (Grüne), Verkehrsplanerin Insa Weisz und Björn Schwan vom Baubetriebshof bei einem Ortstermin am Windmühlenweg in Lobberich deutlich heraus: Sicherheit geht vor. „Am Bahnradweg/ Leuther Straße in Kaldenkirchen muss der Radverkehr gebremst werden“, nennt Björn Schwan ein Beispiel. Erwachsene könnten die Situation noch einschätzen, Kindern jedoch falle das deutlich schwerer.