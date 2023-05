Mobile Retter in Lobberich Mobile Retter bewahren Verunglückten vor dem Tod

Am Freitag um 14.07 Uhr ist ein Mann (57) in Lebensgefahr geraten, als er laut Polizei am Steuer seines Kleintransporters vermutlich das Bewusstsein verloren hat. Er fuhr auf der Kurze Straße, kam von der Fahrbahn ab und rammte ein parkendes Auto. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Zeugen alarmierten mobile Retter, die den Schwerverletzten wiederbeleben konnten. „Durch das schnelle Handeln von Zeugen und durch alarmierten mobilen Rettern kann dem schwer verletzten Fahrer durch Wiederbelebungsmaßnahmen am Unfallort das Leben gerettet werden“, so die Polizei. Anschließend brachte ihn der Rettungsdienst in ein Hospital in Viersen.