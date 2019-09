Hinsbeck : Mitreißende Rhythmen im Zelt

Die Salsa All Stars wurden vom Tanzpaar Javier und Corina begleitet. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Hinsbeck Im Zirkuszelt gab das Salsa Allstar Ensemble Marcando ein umjubeltes Gastspiel.

Von Dieter Mai

An schöne Urlaubserinnerungen vom Mittelmeer oder aus der Karibik knüpfte die Son- und Salsa-Band Marcando im annähernd ausverkauften Hinsbecker Zirkuszelt an. Das Quintett absolvierte seinen Auftritt mit geradezu diebischer Spielfreude, von der sich das Publikum anstecken ließ.

Schon mit den ersten Takten wusste die Band zu fesseln. Da erklang, im fast zaghaft entwickelten Intro zunächst noch von Ferne und vom vorzüglichen Pianisten Norman Peplow wie beiläufig eingestreut, eine wohlbekannte Akkordfolge. Ach was war das denn noch mal? Die Antwort brach wie ein warmer Tropensturm über das erwartungsfreudige Publikum herein, als das kleine Orchester in einer plötzlichen Steigerung der Dynamik die Melodie des globalen Welthits „Chan Chan“ vom legendären ersten Album des Buena Vista Social Clubs anstimmte. Ein Gänsehaut-Moment zum Einstieg, der die Erwartungshaltung weiter anfachte. Sie sollte nicht enttäuscht werden.

Mit dem zweiten Song entboten zwei weitere Protagonisten des Abends dem Publikum einen ersten Gruß: Das Tänzerpaar Javier und Corina stand in Sachen Virtuosität, Timing und Rhythmusgefühl der Band in nichts nach. Mit den anmutig ineinander fließenden Bewegungen ihrer Körper illustrierten die beiden in kongenialer Weise die musikalische Darbietung, veredelten diese mit Anmut, Leidenschaft und teils akrobatischem Können, vorgetragen mit scheinbar spielerischer Leichtigkeit und höchster Präzision.