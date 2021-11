Mitgliederversammlung im Bürgerhaus Dülken : Die Mitgliederzahlen der Grünen im Kreis haben sich fast verdoppelt

Kreis Viersen Die Mitgliederversammlung der Grünen im Kreis Viersen war vor allem von Wahlen bestimmt. Das langjährige Sprecher-Duo Maria Dittrich und Jürgen Heinen wurde zwar wiedergewählt, aber tritt zum letzten Mal an. Sie wollen einen Generationswechsel vorbereiten.

Die Grünen im Kreis Viersen befinden sich weiter im Aufwind. Auf der Kreismitgliederversammlung im Bürgerhaus Dülken konnten die beiden Sprecher Jürgen Heinen und Maria Dittrich eine gute Bilanz präsentieren: Die Mitgliederzahlen haben sich in den vergangenen drei Jahren fast verdoppelt. Von 251 in 2019 wuchsen sie vor den Kommunalwahlen auf 326 an, Anfang 2021 waren es schon 394 und der aktuelle Stand liegt bei 464. Am Sonntag waren davon 105 Mitglieder in das Bürgerhaus in Dülken gekommen – und wählten Dittrich und Heinen wieder zu den Vorstandssprechern. Beide erklärten, dass sie zum letzten Mal antreten. Auch Kassierer Stefan Tillmann wurde erneut gewählt wie auch Beisitzerin Claudia Poetsch. Neue Beisitzer wurden Michaela Baldus (OV Kempen) und David Nethen (OV Grefrath).