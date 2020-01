Leuth : CDU Leuth für ein neues Baugebiet und Supermarkt

MdL Marcus Optendrenk (links) und Ortsvorsteher Heinz-Robert Reiners (rechts) bilden den Rahmen für Leuths wiedergewählten CDU-Ortsauschussvorstand (von links): Hans Cleven, Sandra Meiners-Timmermanns, Willi Ridder und Lars Hexels (neu). . Foto: CDU

Nettetal Der CDU-Ortsverband Leuth hat seine Mitgliederversammlung abgehalten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(mm) Ein neues Baugebiet könne die Zukunftschancen für Leuth deutlich verbessern, sagte Willi Ridder, Vorsitzender des CDU-Ortsausschusses und Kandidat für den Stadtrat, bei der jüngsten Mitgliederversammlung. Diese Forderung sieht er begründet in der großen Nachfrage nach Baugrundstücken. Obwohl für den zweiten Abschnitt des Bebaungsplanes „Südlich Hampoel“ noch keine Grundstücksgrenzen festgelegt seien, „ist die Nachfrage jetzt schon weitaus höher als das Angebot“. Er ist zuversichtlich, dass noch in diesem Jahr mit der Erschließung des Bereichs begonnen wird, so dass ab 2021 die ersten Häuser gebaut werden können.

Mit einer höheren Einwohnerzahl und wegen der guten Verkehrsverbindung zu Venlo werde auch der Standort Leuth für einen Supermarkt attraktiv, meinte Ridder, der damit ein weiteres Problem lösen will: Wenn die SB-Filialen von Volksbank und Sparkasse demnächst geschlossen sind, könnte der Supermarkt zur Bargeldversorgung der Bevölkerung beitragen, wie das andernorts auch schon der Fall sei. Bürgermeister Christian Wagner (CDU) machte etwas Hoffnung: „Die Gespräche über eine Haltestelle des Sparkassenbusses in Leuth sind noch nicht beendet.“ Im übrigen sprach er sich für eine „maßvolle Weiterentwicklung der Baugebiete“ in Leuth aus. Als positiv wertete er die Sicherung des Schulstandortes Leuth als Nebenstelle der Katholischen Grundschule Kaldenkirchen und das baldige Ende der Petershof-Umgestaltung.