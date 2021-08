10.000 Euro-Spende für „Nettetal hilft“ : Mitarbeiter der Stadtwerke sammeln für Flutopfer

Nettetal Erst haben die Mitarbeiter der Stadtwerke für die Menschen, die von der Flutwelle betroffen sind, gesammelt. Dann hat die Geschäftsführung den Betrag aufgestockt. Elektriker der Stadtwerke haben aber auch direkt vor Ort geholfen.

Die Stadtwerke Nettetal lässt die Flutkatastrophe in Teilen von NRW nicht kalt. Nachdem Dieter Cox, Leiter Einkauf beim lokalen Versorger, einen Spendenaufruf unter den Mitarbeitern gestartet hat, ist die stolze Summe von knapp 3000 Euro zusammengekommen. Die Geschäftsleitung hat entschieden, den Betrag nicht nur zu verdoppeln, sondern auf 10.000 Euro aufzustocken. Das Geld wurde „Nettetal hilft“, einer Aktion von Human Plus und der Stadt Nettetal, für die humanitäre Hilfe im Krisengebiet zur Verfügung gestellt. Der Spendenscheck wurde im Beisein von Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) an die Organisation übergeben.

„Gerade in diesen Tagen kommen auch der Wasser-, Strom- und Gasversorgung eine besondere Bedeutung zu“, so Norbert Dieling, Geschäftsführer der Stadtwerke. „Ganze Versorgungsnetze sind durch die Wassermassen zerstört, Häuser von der Versorgung abgeschnitten. Wenn Haushalte keinen Strom haben, ohne Wasser und Wärme auskommen müssen, macht das deutlich, wie essenziell auch unsere Arbeit als Versorger und Netzbetreiber ist.“ Bürgermeister Christian Küsters und An­es­tis Io­an­ni­dis, Vorsitzender von Hu­man Plus, freuen sich über die Unterstützung und dankten. Auch private Initiativen, wie diese, bei der ein Mitarbeiter-Team ins Ahrtal gefahren ist, um den Flutopfern vor Ort zu helfen, werden von den Stadtwerken Nettetal begrüßt. „Wir haben das Leid gesehen und möchten einfach helfen. Gerade unsere Qualifikationen als Elektriker sind in diesen Tagen besonders gefragt. Da haben wir nicht lange gezögert“, berichten die Kollegen aus dem Stromnetz.