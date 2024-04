Hockey-Nationalspieler Elian Mazkour Mit Physiotherapie in Nettetal zu den Olympischen Spielen

Aber auch Hockey-Nationalspieler wie Elian Mazkour werden bedient. Die Behändigkeit, mit der der 23-Jährige von Quadrat zu Quadrat wieselt, kaum mit einem Fuß aufgetreten, sich auch schon wieder in eine Drehung herumwirft und in eine ganz andere Richtung springt, ist beeindruckend. Erst recht, weil Mazkour erst vor etwas mehr als fünf Wochen am linken Sprunggelenk operiert worden ist. Ein Riss der Syndesmose – ein Band, das zwei Knochen zusammenhält, um es mal laienhaft auszudrücken. Der Fuß war beim Training umgeknickt – besonderes Pesch, wenn man wie Mazkour im Juli gerne bei den Olympischen Spielen in Paris dabei wäre.