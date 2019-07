Besichtigung : MIT Nettetal besucht die Hexonia GmbH

Nettetal Mehr als 30 Mitglieder und Freunde der MIT folgten der Einladung. Der geschäftsführende Gesellschafter Gerd Hexels, der das Unternehmen gründete und seither leitet, erläuterte mit der zweiten Geschäftsführerin Sabine Albert Firmengeschichte, Produktpalette, Marktsituation sowie Expansionspläne.

Diesmal konnte die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU (MIT Nettetal) für die traditionell veranstalteten Betriebsbesichtigungen das 2005 gegründete Unternehmen Hexonia GmbH dafür gewinnen, die Tore für eine Besichtigung der Verwaltung und Produktion zu öffnen. Mehr als 30 Mitglieder und Freunde der MIT folgten der Einladung. Der geschäftsführende Gesellschafter Gerd Hexels, der das Unternehmen gründete und seither leitet, erläuterte mit der zweiten Geschäftsführerin Sabine Albert Firmengeschichte, Produktpalette, Marktsituation sowie Expansionspläne. Derzeit arbeiten an drei Standorten in Nettetal und einem im vergangenen Jahr in Jahnsbach/Sachsen erworbenem Betrieb mehr als 100 Mitarbeiter, davon mehr als 35 Ingenieure. Hexels und sein Team haben es sich auf die Fahne geschrieben, Schutzbekleidungssysteme herzustellen auf der Grundlage von innovativen Technologien und modernen Werkstoffen. Gemeinsam mit den Kunden erarbeitet die Firma Lösungen für die Probleme der Anwender (Soldaten/Polizisten), die die Bekleidungssysteme nicht nur sicher, sondern auch „tragbar“ machen. Vier neue Hallen werden gerade im Gewerbegebiet Heidenfeld errichtet und sollen noch dieses Jahr bezogen werden, der Umsatzplan sieht eine Verdreifachung des Umsatzes von 2018 vor.