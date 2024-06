Wirtschaft in Nettetal Kabelbinder aus Nettetal für die Automobilproduktion

Von den Standorten in den Niederlanden, Deutschland, Italien und Polen kann ein umfangreiches Sortiment schnell europaweit ausgeliefert werden. Bedient werden die Divisionen Befestigungsmaterialien und Automotive. Der Geschäftsbereich Automotive ist vor allem von Deutschland aus tätig und hat eine Tochtergesellschaft in Shanghai, um den chinesischen Markt zu bedienen. WKK Automotive verfügt über eine eigene Produktionsstätte für die Entwicklung und Herstellung von Kunststoff-Befestigungsclips für die Automobilindustrie, aber auch den Solarmarkt. Die Befestigungsclips dienen zur verlässlichen Befestigung und Führung von Kabeln in Fahrzeugen und auf Profilen. In den letzten Jahren hat WKK Automotive in der Automobilindustrie einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht. Beispielsweise verwenden fast alle Automobilhersteller, einschließlich Mercedes, BMW, Porsche, Volkswagen und Tesla, WKK Automotive-Befestigungsclips in den von ihnen produzierten Fahrzeugen.