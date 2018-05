Nettetal: Mit Kaffee und Kuchen ins Kino in Kaldenkirchen

Nettetal Das Kino an der Grenzwaldstraße zeigt die französische Komödie "Das Leben ist ein Fest"

Ein Kinobesuch mit einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen - im Corso-Film-Casino in Kaldenkirchen ist das am Dienstag, 5. Juni, wieder möglich. Um 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) startet die Komödie "Das Leben ist ein Fest" im Kino an der Grenzwaldstraße 15a.

In dem neuen Film von den Regisseuren der französischen Erfolgskomödie "Ziemlich beste Freunde" richtet Hochzeitsplaner Max seit Jahrzehnten luxuriöse Hochzeiten aus - routiniert und professionell. Doch sein aktuelles Projekt, eine Traumhochzeit in einem herrschaftlichen Landschloss vor den Toren von Paris, droht zum Fiasko zu werden. Zudem will seine eigene Frau die Scheidung, und der Schwager erkennt in der Braut die Liebe seines Lebens. Als der Abend zunehmend aus dem Ruder läuft, beschließt Max, seinen Job an den Nagel zu hängen und seine Firma zu verkaufen. Oder kann sich das Chaos doch noch zum Guten wenden und die Feier gerettet werden?