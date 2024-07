Der Brachter Verein setzt jährlich rund 60.000 Euro ein Burundi Hilfe gibt Waisen ein Zuhause

Das Sparschwein der Burundi-Hilfe hat aktuell an Gewicht gewonnen. Verursacher ist der Lions Clubs Nettetal. „Ich hatte unseren Verein Anfang des Jahres bei den Lions mittels einer Power-Point Präsentation vorgestellt. Als ich nun von meiner zweiwöchigen Reise nach Afrika zurückkam, lieferte ich weitere Eindrücke von der Hilfe, die unser Verein dort dank der Unterstützung vieler Menschen von hier leisten kann“, sagt Friedhelm Leven vom Vorstand der Burundi-Hilfe. Das Ergebnis: Gerald Laumans, Präsident des Lions Clubs Nettetal, war mehr als nur beeindruckt und überreichte im Namen der Lions eine Spende in Höhe von 5000 Euro für die Unterstützung der Arbeit des Johannes-Wolters-Zentrum in Muramvya und des Kinderheims in Kanyosha. Die beiden Einrichtungen sind es nämlich, die vom Brachter Verein getragen werden.