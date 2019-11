Nettetal : Ausschuss lehnt WIN-Antrag zum Schulgesetz ab

Schüler, die nach der Grundschule eine Empfehlung für die Hauptschule bekommen, haben später oft Probleme im Schulleben. Foto: dpa/Armin Weigel

Nettetal m Ausschuss kam klar zum Ausdruck, dass die Realschule an ihre Grenzen kommt. Das Betreuungsverhältnis habe sich massiv verschlechtert.

Weiterleiten Drucken Von Heribert Brinkmann

Schüler, die mit einer Empfehlung für die Hauptschule die Grundschule verlassen, haben Probleme in der Erprobungsstufe an den weiterführenden Schulen. Nach dem Schulgesetz (§132c) kann der Schulträger einer Realschule dort einen Bildungsgang ab Klasse 7 einrichten, der zu den Abschlüssen der Hauptschule führt. Dazu hat die WIN-Fraktion im Schulausschuss den Antrag gestellt, die Verwaltung solle an die Landesregierung und die Fraktionen im Landtag schreiben, um auf die rechtliche und tatsächliche Diskrepanz dieses Paragraphen hinzuweisen und zu bitten, diesen schnellstmöglich zu ändern, um Schüler, die besonderer Zuwendung bedürfen, bestmöglich zu beschulen.

Die WIN-Fraktion begründet ihren Antrag damit, dass Kinder mit einer Hauptschulempfehlung derzeit nur noch an der Gesamtschule einen adäquaten Bildungsgang fänden. Tatsächlich werde aber der Großteil dieser Kinder an der Realschule Nettetal beschult. Das Gesetz ermöglicht es, ab Klasse 7 einen Hauptschulbildungsgang an einer Realschule einzurichten. Die Anmeldestatistik, so WIN weiter, zeige aber, dass sich in den letzten vier Jahren jeweils etwa 40 Kinder mit Hauptschulempfehlung schon in Klasse 5 um einen Platz an der Realschule bemüht hätten und dort auch aufgenommen wurden. Schulleitung und Kollegium der Realschule hätten es sich zur Aufgabe gemacht, die Kinder nicht abzuweisen, sondern sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten bestmöglich zu unterrichten. Trotz größten Engagements kämen die Lehrer der Realschule strukturell an ihre Grenzen.

Robin Meis, sachkundiger Bürger der WIN-Fraktion, war in der Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport sehr überrascht, dass dem Antrag der WIN-Fraktion nicht entsprochen werden sollte. Der Beschluss sah lediglich vor, die Verwaltung zu beauftragen, die Gespräche mit den Schulaufsichtsbehörden fortzuführen. Meis wies darauf hin, dass das Schulrechtänderungsgesetz erst 2024 komme, das sei zu lange. Jürgen Boyxen, Vorsitzender der CDU-Fraktion, findet die Problemlage unstrittig. Die Frage, was die Politik tun könne, sah er anders. Ein Brief aus Nettetal „am Rande von Deutschland“ interessiere in Düsseldorf wenig. Besser sei es, über die politischen Kanäle der Landtagsabgeordneten das Thema zu beackern.