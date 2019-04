Lobberich : Mit der Pflanzenbörse in die Saison starten

Lobberich Auf dem Naturschutzhof stehen alle Zeichen auf Frühling. Das lockte am Sonntag etliche Besucher an.

Mit der 32. Pflanzenbörse ist der Nabu-Naturschutzhof in Lobberich am Sonntag in die Saison gestartet. Eine bunte Mischung aus Angeboten für Groß und Klein lockte viele Besucher ins Sassenfeld. Es gab eine große Auswahl an Pflanzen zum Tauschen, Kaufen oder Verkaufen. Insgesamt präsentierten sich 13 Pflanzenstände sowie 24 Stände mit Informationen oder handwerklichen Angeboten auf dem Naturschutzhof.