Missbrauch in der Kirche Grüne in Nettetal fordern Straßenumbenennung

Für Guido Gahlings, Fraktionsvorsitzender der Nettetaler Grünen, steht es außer Frage: Die Bischof-Peters-Straße in Kaldenkirchen braucht einen neuen Namen. „Eine Straße kann nicht nach so einer Person benannt bleiben“, sagt Gahlings. Mit „so einer Person“ meint er den aus Kaldenkirchen stammenden Weihbischof August Peters. Das Bistum Aachen führt den 1986 verstorbenen Priester als „mutmaßlichen Täter“ im Missbrauchsskandal. Eine unabhängige Kommission habe den Fall geprüft, es gebe einen hinreichenden Tatverdacht – jetzt die Straße in Kaldenkirchen nicht umzubenennen: „Was ist das denn für ein Signal?“, fragt Gahlings. Wenn das in den anderen Ratsfraktionen anders gesehen werde, „dann müssen wir darum ringen“.