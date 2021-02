Kostenpflichtiger Inhalt: Neues Freizeitangebot in Nettetal : Minigolf-Piraten-Abenteuer am Witt-See

Sie gestalten die Minigolfanlage am De-Witt-See in Nettetal vollständig um: die Inhaber Familie Anke und Jürgen Smikalla mit Wesley (r.), einem ihrer Söhne. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Die Nettetaler Schaustellerfamilie Smikalla gestaltet die Minigolf-Anlage am De-Witt-See nach der Übernahme komplett um. Was sie beim „Tortuga Adventure Golf“ bieten will und warum ihr die Anlage so wichtig ist.