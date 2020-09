Angebot für Familien in Nettetal : Neustart für Minibuchclub unter Corona-Bedingungen

Nettetal Der Minibuchclub, die Krabbelgruppe der Stadtbücherei in Breyell, wagt nach den Ferien einen Neustart: Ab 7. September wird dort gespielt, gelesen und gesungen – natürlich unter Einhaltung der Corona-Regeln.

Auch mit den „Bücherbabys“ wagt die Stadtbücherei nach den Sommerferien, aber immer noch in Corona-Zeiten einen vorsichtigen Neuanfang. Der Minibuchclub, die literarische Krabbelgruppe der Stadtbücherei, trifft sich zum ersten Mal nach der Sommerpause wieder am Montag, 7. September, um 9.30 Uhr in der Stadtbibliothek in Breyell, Lobbericher Straße 1. Unter Leitung der Erzieherin Stephanie Dammer wird dann zusammen gelesen, gespielt und gesungen. Selbstverständlich werden auch beim Minibuchclub die Corona-Regeln eingehalten.