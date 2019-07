Vor dem Fußballstart : Michael Holthausen betritt Neuland

Der SC Waldniel hat unter der Regie seines neuen Trainers Michael Holthausen beim Grenzland-Cup schon den ersten Titel eingefahren. Foto: Schulz

Waldniel Der neue Trainer des A-Ligisten soll in der angehenden Saison für einen erfolgreichen Umbruch sorgen.

Von Manfred Schulz

Beim SC Waldniel wird in die Offensive gegangen und die neue Saison mit einem kompletten Umbruch gestartet. Auch der Trainer kommt nicht aus dem Grenzland, sondern mit Michael Holthausen holte der SC um seinen Sportlichen Leiter, Manfred Finken, einen erfahrenen Trainer aus dem benachbarten Mönchengladbach. „Eigentlich wollte ich noch länger Pause machen“, sagt Holthausen, der in der letzten Saison pausierte, davor aber einige Jahren sehr erfolgreich die Sportfreunde Neuwerk unter seinen Fittichen hatte und dort mit den Grundstein gelegt hat, dass diese zuletzt in die Bezirksliga aufgestiegen sind. „Ich hatte vor einigen Jahren schon Kontakt zum SC, allen voran mit Hans Weecks, der damals als Trainer aufhören wollte und mich als Nachfolger ins Gespräch brachte“, erinnert sich Holthausen. „Doch damals war ich noch in Neuwerk aktiv und wollte wirklich danach pausieren.“

Doch als die Waldnieler Anfang des Jahres den Kontakt zu Holthausen suchten und ihn den Verein und die Örtlichkeiten vorstellten, überlegte Holthausen nicht mehr lange. „Da passt einfach sehr viel zusammen“, so der neue Waldnieler Trainer. „Wir waren uns auch schnell einig, dass ein Umbruch stattfinden muss.“ Entsprechend wurden die Waldnieler personell aktiv. Zwar verließen einige Spieler den SC in Richtung Dülken, dafür wurden aber mehr als zehn neue Akteure geholt. Mit Dominik Vaahsen, Denis Spanke und Niclas Keller kehrten drei Routiniers zurück. „Besonders gefreut hat es mich, dass mit Tim Güth und Robin Beckers zwei Spieler aus Neuwerk trotz des Aufstiegs in die Bezirksliga den Weg zum SC gefunden haben“, verrät Michael Holthausen. „Für mich ist das Grenzland wirklich Neuland, da ich fast keine Mannschaft besser kenne, was sicherlich nicht von Nachteil ist.“ In den letzten Wochen hat sich Holthausen deshalb einige Spiele der künftigen Gegner angesehen. „Ich freue mich auf das neue Umfeld“, gesteht er, der in der Vorbereitung mit seinen Mannen drei Trainingseinheiten und zwei Testspiele pro Woche eingeplant hat.

Info Elf kommen, fünf gehen, und ein neuer Coach Zugänge: Dominik Vaassen, Denis Spanke, Niclas Kellers (alle Dülkener FC), Andre Bäsler (SuS Schaag), Tim Güth, Robin Beckers (beide Spfr. Neuwerk), Marc Engelmann (reaktiviert), Pascal Ditges, Lars Lüning, Mickail Camara und Jonas Weber (alle eigene Zweite). Abgänge: Alexander Stricker, Niklas Hanrath, Pascal Hoffmann, Kevin Wolfs (alle zum Dülkener FC) und Philipp Küppers (zur VSF Amern II). Trainer: Michael Holthausen für Marc Gülzow.