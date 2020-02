Vorfall Lobberich : Messerschleifer stiehlt Bargeld

Nach dem Vorfall mit einem angeblichen Messerschleifer in Nettetal-Lobberich bittet die Polizei um Hinweise auf den Mann. Foto: dpa/Carsten Rehder

Lobberich (RP) Eine Bewohnerin der Seniorenresidenz an der Burgstraße ist am Dienstag Opfer eines Diebes geworden. Gegen 16.45 Uhr bot er der 84-Jährigen an, Messer schleifen zu können. Die Frau ging auf das Angebot ein und übergab dem Mann mehrere Messer.

