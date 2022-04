Priester aus Nettetal-Schaag : Schaager trauern um Franz-Josef Wynen

Franz-Josef Wynen. Foto: N. Hoersch

Schaag Seinen Geburtsort Schaag hat Franz Josef Wynen, Priester und späterer Regionaldekan, nie vergessen. Er besuchte dort nicht nur seine Schwester und andere Verwandte oft; in der Pfarrkirche St. Anna hat er zudem viele Messen zelebriert.

Rasch hat sich in Schaag die Nachricht verbreitet, dass der gebürtige Schaager Franz-Josef Wynen im Alter von 78 Jahren gestorben ist. Seinen Geburtsort Schaag hat der Priester und spätere Regionaldekan nie vergessen. Er besuchte nicht nur seine Schwester Waltraud und andere Verwandte oft; in der Pfarrkirche St. Anna hat er zudem viele Gottesdienste gefeiert.

Wynen wurde am 5. August 1943 in Schaag geboren. Er lernte von 1950 bis 1957 an der katholischen Volksschule, danach besuchte er das Piusgymnasium in Aachen. Aufnahme fand Wynen im Bischöflichen Konvikt „Haus Eich“, 1963 erhielt er das Reifezeugnis und studierte Theologie in Bonn und Innsbruck.

Am 1. März 1969 wurde Franz-Josef Wynen im Aachener Dom zum Priester geweiht. Seine erste Kaplanstelle übernahm er in St. Adalbert und St. Jakob in Aachen; zudem unterrichtete er am Mädchengymnasium St. Ursula. Von 1998 bis 2009 war er wieder, so seine Worte, „ganz Pastor“ an St. Severin in Eschweiler-Weisweiler. Zudem fungierte Wynen seit 1998 als Regionaldekan der Region Aachen-Land.

Nach 31 Jahren in der Pfarrgemeinde Weisweiler ging Franz-Josef Wynen im Oktober 2009 in den Ruhestand. Aber nicht so ganz, denn er wurde Subsidiar im Raum Langerwehe-Inden. Am Sonntag, 3. April, ist er gestorben. Die Exequien für Franz-Josef Wynen werden am Mittwoch, 13. April, 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Severin in Weisweiler gehalten. Danach ist die Beisetzung. Statt Blumen und Kränze wird um Spenden zugunsten der Pfarrcaritas Weisweiler und Langerwehe gebeten. Die Traueranschrift: Bestattungen Mirbach, 52379 Langerwehe, Gründer Weg 8, Pfarrer Wynen.

(wi)