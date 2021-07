Grünflächen in Nettetal : Der Generationenspielplatz bekommt einen Rodelhügel

Breyell Die Anlage in Breyell wird um eine 2220 Quadratmeter große Fläche erweitert. Wie die Stadt Nettetal den zusätzlichen Platz gestalten möchte.

(tre) Noch ist es lediglich ein Plan, den Arvid-Thomas Tönneßen vom Betriebsbereich Stadtgrün der Stadt Nettetal in den Händen hält. Aber ab September wird aus den Zeichnungen auf dem Papier Realität. Der Generationenspielplatz in Breyell vergrößert sich und erhält eine weitere Zuwegung. Es handelt sich um eine 2220 Quadratmeter große Fläche, die sich in Form eines Dreiecks zwischen dem Spielplatz Am Kastell und der Haagstraße befinden.