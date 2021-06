Umgestaltung der Ortskerne : Mehr Farbe im Herz von Lobberich

Lobberich Die Holzstelen, die Grundschüler zum Stadtjubiläum bemalt haben, sind jetzt ausgestellt. Dies nur ein Beispiel, wo Lobberich schöner geworden ist.

) Zwischen Ludbachpassage sowie der von-Bocholtz-Straße und Hochstraße in Lobberich hat sich einiges verändert. So wurden die im Jubiläumsjahr zum 50. Geburtstag der Stadt Nettetal bunt und kreativ bemalten Holzstelen dort vorübergehend ausgestellt. Schüler der Nettetaler Grundschulen gestalteten mit viel Liebe zum Detail insgesamt 300 Hölzer, einige wurden bereits auch an den Schulen aufgestellt. Die Verwendung von Holzstelen hatte der Lobbericher Werner Backes in einer anderen Kommune gesehen und diese Idee an die Stadt weitergetragen. Geplant und umgesetzt wurde die Maßnahme vom Baubetriebshof der Stadt Nettetal. Dazu wurden dort keine Mühen gescheut: Die Unterkonstruktion aus Holz beispielsweise wurde drei Wochen in Wasser eingelagert, um sie anschließend biegen und den Gegebenheiten vor Ort anpassen zu können.