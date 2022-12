Mehr als 200 Nettetaler bei der Premiere Adventssingen in der Alten Kirche in Lobberich war ein Erfolg

Das Kerzenlicht flackerte sanft und der Duft von Glühwein und Punsch lag in der Luft: So genossen mehr als 200 Sänger das erste Adentssingen in der Alten Kirche in Lobberich. Unter dem Motto „Loss mer singe“, hatten Ursula Funken vom Nettetaler Feinkostladen „Talwürze“ und Bastian Rütten vom Arbeitskreis der Alten Kirche zum gemeinsamen Singen eingeladen. Die Atmosphäre war weihnachtlich und die Vorfreude der Veranstalter groß.