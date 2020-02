Ausbildung in Nettetal : Medizin-Stipendiaten im Nettetaler Krankenhaus

(RP) Das Nettetaler Krankenhaus heißt seine ersten Stipendiaten willkommen. Anna Bartkowiak und Leon Wiseman absolvieren derzeit ihr Studium der Humanmedizin in Düsseldorf oder Frankfurt. Beide haben bereits den ersten Abschnitt der ärztlichen Prüfung bestanden und das Nettetaler Haus schon als Famulanten in Form eines studienbegleitenden Pflichtpraktikums kennen und schätzen gelernt.

Die Innere Medizin soll die Disziplin sein, in der er langfristig tätig sein will. So hat Jörg Schneider, Geschäftsführer des Nettetaler Hauses, ihm die Oberärztin Ina Sattler als Mentorin im Rahmen seines Stipendien-Programms zur Seite gestellt. Anna Bartkowiak möchte sich im Bereich der Chirurgie spezialisieren. Auch sie hat mit der leitenden Oberärztin Judith Corvin eine engagierte Mentorin an der Hand. Voraussichtlich zwei Jahre bis Studienabschluss und das sogenannte Praktische Jahr dauert es, bevor sie im Nettetaler Krankenhaus als Assistenzärzte starten wollen.