Lobberich : „Max und Moritz“ vom Sorbischen Nationalensemble

Nettekultur informiert über eine zusätzliche Aufführung im Kindertheaterprogramm. Am Montag, 4. Mai. 2020, gastiert das Sorbische Nationalensemble um 15 Uhr mit der Aufführung „Max und Moritz“ für Kinder ab sieben Jahren im Haus Seerose in Lobberich. Die Veranstaltung wurde kurzfristig zusätzlich in das Programm für Kinder und Jugendliche aufgenommen. Die Aufführung bietet für die kleinen Besucher ein ganz besonderes Erlebnis. Denn es wird nicht, so wie man es kennt, ein Kindertheaterstück aufgeführt, sondern als Konzert mit Bildern. Seit jeher sind die beiden von Wilhelm Busch verewigten Lausbuben „Max und Moritz“ bei Klein und Groß gleichermaßen beliebt. Der Kinderbuchklassiker wurde mittlerweile in mehr als 150 Sprachen und Dialekte übersetzt. So ist es nicht verwunderlich, dass die satirisch-ironische Geschichte auch in der Musikwelt Einzug gefunden hat. Das Orchester des Sorbischen National-Ensembles präsentiert die sieben Streiche der beiden Unruhestifter unter Verwendung der Originalzeichnungen Buschs. Eintrittskarten sind online unter www.nettetheater.de für 5 Euro erhältlich. Außerdem gibt es die Eintrittskarten bei NetteKultur und dem Bürgerservice im Rathaus.