Freitag, 12. November

Schaag, 17.30 Uhr, Aufstellung an der Hubertusschule. Nach dem Zug findet auf der Happelter Straße, hinter dem Sportplatz, die Bettlerszene statt; am Feldweg zwischen Sportplatz und Rahe wird das Feuerwerk abgebrannt. Abschluss des Martinsfestes ist am Sonntag, 14. November, 9.30 Uhr, die Martinsmesse in der St.-Anna-Kirche. St. Martin und Gefolge erwarten die Kinder mit ihren Fackeln.