Hinsbeck : Marienheim sucht ehrenamtliche Seniorenbegleiter

Hinsbeck Das größte Problem älterer Menschen ist häufig die Einsamkeit. Durch gemeinsame Zeit will das Marienheim dies lindern.

Das große Problem vieler älterer Menschen ist das Alleinsein, das Fehlen eines Gesprächspartners. Dies betrifft sowohl Menschen in eigenen Wohnungen als auch in Altenheimen. Heime bieten deswegen Aktivitäten an. Dazu bildete das Marienheim in Hinsbeck vor zwei Jahren die Gruppe „Seniorenbegleitung“, deren Mitarbeiterinnen für sie ausgesuchte Bewohner besuchen, mit ihnen Touren machen, spielen oder erzählen. Nun werden weitere Freiwillige dafür gesucht.