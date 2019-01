Nettetal/Venlo : Politiker halten an Grenz-Universität fest

Nettetal Das EU-Förderprogramm für Europa-Hochschulen ist für die Gründung einer Universität zwischen Venlo und Nettetal nicht geeignet. Nun sollen Möglichkeiten ausgelotet werden, das Projekt dennoch auf die Beine zu stellen.

Die Gründung einer Europa-Universität auf der deutsch-niederländischen Grenze zwischen Venlo und Nettetal ist im Rahmen eines Pilotprojekts des Programms „Erasmus plus“ anders als erhofft nicht möglich. „In das Konzept passt nicht rein, was wir uns überlegt haben“, sagt Dietmar Brockes (FDP), Vorsitzender des Europa-Ausschusses im nordrhein-westfälischen Landtag. Denn die Idee des Projekts sei es, berichtet Beate Körner, Erasmus-Referatsleiterin beim Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), bereits bestehende Kooperationen zu verstärken. Notwendig seien dafür Netzwerke aus jeweils mindestens drei Universitäten in drei verschiedenen europäischen Ländern.

Brockes und Marcus Optendrenk (CDU), Vorsitzender der Parlamentariergruppe Benelux im NRW-Landtag, hatten der Landesregierung Ende vergangenen Jahres vorgeschlagen, sich gemeinsam mit den niederländischen Nachbarn um die Gründung einer grenzüberschreitenden Universität zu bewerben. „Dort, wo der Schlagbaum einst die Länder trennte, wollen wir die Jugend Europas zusammenbringen“, erklärt Brockes das Anliegen. Die beiden Politiker treiben das Projekt auf deutscher Seite voran, die Idee stammt aber vom Venloer Bürgermeister Antoin Scholten, berichtet Optendrenk: „Wir halten sie für eine Riesenchance.“ Ausgangspunkt sei eine Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron im September 2017. Der regte darin an, Europäische Hochschulen zu gründen, die einen Studienverlauf schaffen, in dem jeder Studierende auch im Ausland studieren kann, und die Orte pädagogischer Neuerung und exzellenter Forschung sind. Dass ihre Idee nach den Regelungen der Europäischen Kommission nun bei dem Förderprogramm, das sich an Macrons Rede orientiert, nicht beachtet werden kann, findet Brockes falsch. „Ich bin der Meinung, dass Macrons Gedanke nicht richtig aufgegriffen wurde“, sagt er.

Info Förderung für Bildung, Jugend und Sport Programm Erasmus plus ist das Programm für Bildung, Jugend und Sport der Europäischen Union. Alle sieben Jahre wird es neu aufgestellt. Länder Zu den Ländern, die in Erasmus plus berücksichtigt werden, gehören alle EU-Mitglied­staaten sowie Island, Liechtenstein, Norwegen, die Türkei und Mazedonien.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs fordern nun zwar die Förderung der Herausbildung von etwa 20 Europäischen Hochschulen bis 2024, so wie von Macron vorgeschlagen – allerdings als Netzwerke in der gesamten EU, die es Studierenden ermöglichen, durch eine Kombination von Studien in mehreren EU-Ländern einen Studienabschluss zu erwerben; also eher eine gemeinsame „virtuelle Universität“. Voraussetzung seien wie bei den meisten anderen Förderprojekten laut Körner auch hier trilaterale Beziehungen, also zwischen drei verschiedenen Ländern. „Wir wollen damit die europäische Identität stärken und die Zusammenarbeit auf eine neue Ebene stellen“, sagt Körner.

Sechs der 20 Hochschulen sollen im Rahmen des Pilotprojekts schon in diesem Jahr angeschoben werden. Dafür stehen 30 Millionen Euro Fördergeld bereit, für 2020 weitere 30 Millionen, berichtet Körner. Für die Zeit danach seien die jeweiligen Haushaltsplanungen entscheidend. Die Bewerbungsfrist endet am 28. Februar. Kultur- und Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen hat dazu für Antragssteller einen Förderbetrag von jeweils bis zu 10.000 Euro vom Land in Aussicht gestellt. Körner berichtet von einem großen Interesse: „Bei einer Info-Veranstaltung des DAAD im Oktober kamen mehr als 100 Interessenten.“ Bislang wisse sie in NRW einzig von der Hochschule in Aachen, dass diese eine Bewerbung plane.

Brockes und Optendrenk wollen derweil an der Idee einer Hochschule zwischen Venlo und Nettetal festhalten. „Dass die eine Förderung nicht auf das passt, was wir wollen, bedeutet nicht, dass unsere Grundidee falsch ist“, sagt Brockes. Bei der nächsten Grenzland-Konferenz Ende April/Anfang Mai solle über Möglichkeiten gesprochen werden, berichtet Optendrenk. So müsse geklärt werden, wie eine Umsetzung aussehen könne: „Was muss es sein, damit es wissenschaftlich und praktisch einen Mehrwert ergibt“, sagt Optendrenk. Dabei müsse es sich nicht um eine neue Universität handeln; möglich sei beispielsweise ein gemeinsamer Campus mit Venlo oder Maastricht, erklärt der CDU-Politiker.