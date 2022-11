Ausstellung in Nettetal : Manuel Uebbings Arbeiten kreisen ums Quadrat

Nettetal Der Brüggener stellt seine Arbeiten derzeit im Leuther Atelier van Eyk aus. Dort wird auch hochwertiger Adventsschmuck präsentiert.

Der Brüggener Manuel Uebbing ist im Hauptberuf selbstständiger Grafik-Designer. In seinem zweiten Beruf widmet er sich der freien Malerei. Eine kleine Auswahl seiner großformatigen Acrylbilder auf Leinwand ist derzeit im Atelier van Eyk in Nettetal-Leuth zu sehen. Uebbing hat sich in der Komposition seiner im Atelier ausgestellten Bilder für die Form des Quadrates entschieden. In seiner ausgewogenen Symmetrie, seiner ausstrahlenden Ruhe und Stärke ist das Quadrat bestechend. Auf den Quadraten platziert Uebbing in der Leuther Ausstellung geometrische Formen, die weniger eindeutig als das Quadrat sind, aber überwiegend auf dem Viereck basieren – ein zerschnittener Kreis lässt sich allerdings auch entdecken. Die unregelmäßigen größeren und kleineren Flächen gehen miteinander malerische Beziehungen ein, kreuzen einander, verzahnen sich miteinander. Trotz der eindeutigen Flächigkeit der Bilder entsteht eine Schichtung, ein Davor und ein Dahinter – ein Raum. Feine Linien durchqueren die Flächen anderer Bilder wie zarte Wege. In einer weiteren Arbeit tauchen überraschend sehr kleine weiße Flächen auf den Linien, zwischen und auf den Farbflächen auf: Wie kleine Markierungen, die das Auge des Betrachters durch das Bild leiten.