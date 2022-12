Alarm in Nettetal-Bocholt Mann bei Arbeitsunfall mit Boot eingeklemmt

Nettetal · Bei einem Arbeitsunfall in einer Halle in Nettetal-Bocholt ist am Mittwoch, 4. Dezember, gegen 9.30 Uhr ein Arbeiter verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fiel in einer Halle, in der Boote gelagert werden, ein Boot auf den Mann.

07.12.2022, 17:04 Uhr

Ein Rertungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Er sei von Kollegen mithilfe eines Wagenhebers befreit worden, ein Rettungswagen habe den Verletzten ins Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Die Feuerwehr war nach Angaben eines Sprechers ebenfalls alarmiert worden, kam dann aber nicht zum Einsatz, weil der Mann schon geborgen war. Nähere Angaben zur Person konnte die Polizei am Mittwoch nicht machen.

(RP)