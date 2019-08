Nettetal : Festnahme am Bahnhof in Kaldenkirchen

Festnahme am Bahnhof in Kaldenkirchen

Nettetal Der Mann wurde per Haftbefehl gesucht.

Einsatzkräfte der Polizei haben am Montag am Bahnhof Nettetal einen mit Haftbefehl gesuchten Polen festgenommen. Er muss für 538 Tage ins Gefängnis. Nach Polizeiangaben kontrollierten die Beamten den 47-Jährigen gegen 19.10 Uhr in der Regionalbahn auf der Fahrt von Venlo nach Viersen am Bahnhof in Kaldenkirchen. Die Personalienüberprüfung ergab, dass die Staatsanwaltschaft in Osnabrück ihn wegen schwerem Bandendiebstahl suchte.