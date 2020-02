Schaag : Märzenfest wird am 28. März in Schaag gefeiert

Schaag Schaag feiert mit dem Märzenfest am 28. März zum vierten Mal ein Spektakel, das im letzten Jahr fast 500 Besucher aus ganz Nettetal anlockte. Der SuS Schaag veranstaltet am Samstag, 28. März, das Märzenfest im beheizten Festzelt auf dem Sportplatz an der Kindter Straße.

Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Karten sind für 13 Euro (inklusive ein Euro Vorverkaufsgebühr) in Schaag in der Axa-Geschäftsstelle Tüffers & Partner auf der Riether Straße 11, im Vereinsheim „Viererkette“ am Sportplatz, bei „Golden Goal“ am Hubertusplatz, in den Filialen von Optik Volpp (in Kaldenkirchen an er Kehrstraße 65 und in Viersen an der Hauptstraße 65) und bei „Die Anzeige“ in Viersen, Hauptstraße 89 erhältlich. Vorbestellungen werden auch unter info@sus-schaag.de entgegengenommen. Es soll auch eine Abendkasse geben. Dann kosten die Karten 15 Euro.